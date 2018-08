Umweltschützer haben rund 1.000 Tonnen Müll eingesammelt. Quelle: Parley for the Oceans/dpa

Umweltschützer, Einsatzkräfte und freiwillige Helfer haben in der Dominikanischen Republik rund 1.000 Tonnen Müll an einem Strand eingesammelt. Der auch bei Touristen beliebte Strand Playa de Montesinos in Santo Domingo war am schwersten von einem Müllteppich betroffen, wie das Büro des Bürgermeisters der Hauptstadt mitteilte.



Die Reinigungsarbeiten sollten bis Dienstag abgeschlossen werden. Nach Angaben der Organisation waren rund 500 Menschen im Einsatz, um den Unrat zu entfernen.