Ex-Baseballstar David Ortiz wurde angeschossen. Archivbild

Quelle: Cj Gunther/EPA/dpa

Der dreimalige Gewinner der US-Baseballmeisterschaft David Ortiz ist in der Dominikanischen Republik angeschossen worden. Vater Leo Ortiz sagte dem US-Sender ESPN, sein Sohn sei verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden.



Nach Angaben des dominikanischen Nachrichtensenders CDN 37 wurde ein Verdächtiger festgenommen und Ortiz in ein Krankenhaus in Santo Domingo gebracht. Ortiz' ehemaliges Team, die Boston Red Sox, erklärte auf seiner Website, der 43-Jährige sei verletzt worden.