Domino mit 89 Jahren gestorben

Fats Domino gestorben Quelle: Matthias Ernert/dpa

Der legendäre Rock'n'Roll- und Bluessänger Fats Domino, der mit Hits wie "Blueberry Hill", "Ain't That a Shame" und "I'm Walkin'" Millionen Fans erreichte, ist tot. Der Musiker sei in der Nacht zum Dienstag eines natürlichen Todes gestorben, bestätigte ein Gerichtsmediziner. Domino wurde 89 Jahre alt.



Antoine Domino, wie der Musiker aus New Orleans mit bürgerlichem Namen hieß, war für sein wildes bis übermütiges Klavierspiel bekannt. Die meisten seiner Hits nahm er in den 1950er Jahren auf.