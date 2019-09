Trump teilte in seiner Rede am Dienstag gegen China und Iran aus. Der Führung in Peking warf er einmal mehr vor, sich mit staatlicher Subventionierung, der Abschottung des eigenen Marktes und dem Diebstahl von Technologie einen unfairen Vorteil im Welthandel zu verschaffen. Iran bezeichnete Trump als wichtigsten staatlichen Sponsor für Terrorismus und zentralen Verantwortlichen für das Blutvergießen in Syrien und im Jemen. Trump sagte weiter, sein Land strebe keinen Konflikt mit einer anderen Nation an. Die Ziele der USA seien "Frieden, Zusammenarbeit und wechselseitiger Zugewinn mit allen". Gleichzeitig werde er aber vehement die Interessen seines Landes verteidigen, sagte er in der Rede. Trump drohte Iran mit einer weiteren Verschärfung der Sanktionen.