Nach der Verabschiedung durch den Kongress unterzeichnete Trump am Freitagabend (Ortszeit) ein Gesetzespaket zum Verteidigungshaushalt 2020. Darin werden auch die Pläne zur Militarisierung im All beschlossen: "Mit meiner Unterschrift heute werden Sie Zeugen der Geburt der Space Force", sagte Trump bei der Zeremonie auf der Luftwaffenbasis Andrews bei Washington am Freitagabend (Ortszeit). "Denn der Weltraum ist der neueste Kriegsschauplatz der Welt." Das US-Repräsentantenhaus hatte den Plänen bereits im September zugestimmt.