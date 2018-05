Xi Jinping empfängt US-Präsident Donald Trump in Peking. Quelle: Andrew Harnik/AP/dpa

Beim Besuch von US-Präsident Donald Trump in China sind Wirtschaftsabkommen mit einem Umfang von rund 250 Milliarden US-Dollar zwischen den beiden Staaten geschlossen worden.



In Anwesenheit von Trump und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping unterzeichneten chinesische und amerikanische Unternehmen in der Großen Halle des Volkes in Peking eine ganze Reihe von Vereinbarungen. Zu den Vereinbarungen gehörten feste Verträge, aber auch nur Absichts- oder Rahmenerklärungen.