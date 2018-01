Neben Senatoren und Abgeordneten im Saal saßen auch 24 junge illegale Einwanderer. Demokratische Politiker hatten sie eingeladen, als klare Botschaft an den Präsidenten. Knapp zwei Millionen dieser sogenannten Dreamer, die als Kinder von ihren Eltern illegal ins Land gebracht wurden, leben derzeit in den USA. Ihr Aufenthaltsstatus ist unklar. Trump kündigte an, ihnen eine Einbürgerung zu ermöglichen. Aber nicht nur sie, "auch alle anderen Amerikaner sind Dreamer", rief er in den Saal. "Sie haben ein Recht auf den amerikanischen Traum."