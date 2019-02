Stelzenmüller: Was sind keine Baustellen in der US-Außenpolitik derzeit? Trump hat sich mit Autokraten und Diktatoren gemein gemacht und Amerikas älteste Bündnispartner wiederholt brüskiert. Er hat die EU angegriffen und die Nato infrage gestellt; am vergangenen Freitag hat seine Regierung das Ende des INF-Vertrages verkündet. Und dann wären da noch: China, Russland, Iran, Syrien, Nordkorea, Venezuela ... die Liste ist erweiterbar.