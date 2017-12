Die diesjährige Generalversammlung in New York war vor allem eine "one man show". Alle Welt schaute auf den neuen US-Präsidenten - und der teilte in seiner ersten Rede vor den UN vor allem aus: gegen den "Raketenmann auf Selbstmordmission" in Nordkorea, gegen den Iran, gegen Kuba und Venezuela. Trumps Rede klang "wie eine Aneinanderreihung seiner Tweets", stöhnte ein Journalist des Fernsehsenders CNN. Die Kollegen von der Washington Post sprachen von einem "desaströsen, nationalistischen Flop". Es sei die "gruseligste UN-Rede aller Zeiten" gewesen.