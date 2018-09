Sachartschenko starb nach einer Bombenexplosion in einem Café. Quelle: Alexander Yermochenko/AP/dpa

In Donezk in der Ostukraine hat die Trauerfeier für Separatistenführer Alexander Sachartschenko stattgefunden. Die Führung der nicht anerkannten Volksrepublik Donezk sprach von 70.000 Menschen, sie sich im Stadtzentrum versammelt hätten. Sachartschenko war am Freitag bei einem Anschlag getötet worden.



Russland als Schutzmacht der ostukrainischen Rebellen legt wegen des Attentats die internationalen Friedensbemühungen in dem Konflikt auf Eis. Das kündigte Außenminister Sergej Lawrow an.