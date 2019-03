Aus den damals vorliegenden Ermittlungsergebnissen ergaben sich keine greifbaren Anhaltspunkte für ein bestehendes Dopingnetzwerk. Staatsanwaltschaft Erfurt

Grund der Ermittlungen war eine Anzeige des Doping-Experten Prof. Werner Franke bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen des Verdachts auf Arzneimittelmissbrauch. Die gab das Verfahren an die Doping-Schwerpunktstaatsanwaltschaft Freiburg ab, die es wiederum nach Erfurt weiterleitete. Dort wurde das Ermittlungsverfahren im Jahr 2015 eingestellt.



Auf Nachfrage heißt es in einem Schreiben an das ZDF-Magazin Frontal21: "Aus den damals vorliegenden Ermittlungsergebnissen ergaben sich keine greifbaren Anhaltspunkte für ein bestehendes Dopingnetzwerk."