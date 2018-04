Lance Armstrong 2005 in Frankreich. Quelle: Olivier Hoslet/EPA FILE/dpa

Ex-Radprofi Lance Armstrong bezahlt nach übereinstimmenden Berichten von US-Medien eine Summe von fünf Millionen Dollar an die US-Regierung, um einem Schadenersatzprozess zu entgehen. Wie "Washington Post" und "New York Times" berichten, wurde der Deal vom US-Justizministerium erzielt.



In dem Prozess gegen den geständigen Doper Armstrong wäre es um fast 100 Millionen Dollar Schadenersatz gegangen. Er sollte nach Informationen des Internetportals cyclingnews.com am 7. Mai beginnen.