An den weiteren Vorwürfen entzündet sich im Prozess aber der Streit.

Dass er in den Jahren 2015 bis 2018 zu einem der wichtigsten Personen im vermuteten Doping-Netzwerk um den Erfurter Arzt geworden sei, so lautet zusammengefasst letztlich der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, will er nicht stehen lassen. Es habe zwischenzeitlich Pläne gegeben, das Geschäft des Erfurter Arztes quasi zu übernehmen, Blut selbst einzulagern. Er habe auch mal mit einem Bekannten in Slowenien Sim-Karten für die Doping-Kommunikation organisiert. Mehr dann aber doch nicht.