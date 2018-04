Bei Doppelanschlag in Kabul starben mindestens 25 Menschen. Quelle: Rahmat Alizadah/XinHua/dpa

Bei einem Doppelanschlag in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind mindestens 25 Menschen getötet worden. Unter den Opfern sind auch mindestens fünf Journalisten, die auf dem Weg zum ersten Anschlagsort waren. Mindestens 49 weitere Menschen seien verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher.



Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte den Doppelanschlag über Propagandakanäle im Internet für sich. Der Anschlag ereignete sich im Viertel Schaschdarak in der Nähe des Geheimdienstes NDS.