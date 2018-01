Libysche Fahne vor der libyschen Botschaft in Berlin. (Symbolbild) Quelle: Maurizio Gambarini/dpa

Nach einem Doppelanschlag in der libyschen Hafenstadt Bengasi ist die Zahl der Toten und Verletzten angestiegen. 33 Menschen sind nach Angaben von Mitarbeitern zweier Krankenhäuser bei dem Anschlag getötet, etwa 87 verletzt worden.



Am späten Dienstagabend waren im Stadtteil Al-Salmani zwei Autobomben in der Nähe einer Moschee explodiert. Unter den Opfern soll sich auch ein Anführer einer lokalen Miliz befinden. Bislang bekannte sich niemand zu dem Anschlag.