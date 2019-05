Nachrichten - Informationen des Bundeswahlleiters

Theoretisch ja - denn nicht alle Doppelstaatler sind erfasst, und der Datenabgleich ist ebenfalls nicht vorhanden. Das heißt: Hat ein Deutscher zum Beispiel noch die österreichische Staatsangehörigkeit, so ist er als Deutscher automatisch wahlberechtigt - und kann wählen gehen. Ließe er sich jetzt als Auslandsösterreicher auch in Österreich in das Wählerverzeichnis eintragen, dürfte das niemandem wirklich auffallen. Er könnte also zwei Mal abstimmen, ohne dass es wirklich jemand mitbekäme.



Das bestätigt auch der österreichische Wahlleiter Robert Stein: "Es besteht zweifelsfrei ein Restrisiko, dass eine doppelte Stimmabgabe stattfindet. Ich verweise aber auf den Umstand, dass es in vielen wenn nicht gar in allen Mitgliedsstaaten sich um eine gerichtlich strafbare Handlung handelt, so dass, wenn man erwischt wird, sehr ernsthafte Folgen in Kauf wird nehmen müssen."