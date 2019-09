Ein Mann mit einer Pistole. Symbolbild

Bei Schüssen in einer Wohnung in der niederländischen Stadt Dordrecht sind drei Menschen getötet worden. Eine weitere Person wurde schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Nach Informationen niederländischer Medien gehörten alle Opfer einer Familie an.



In der Wohnung traf die Polizei auf eine entsetzliche Szene, wie es hieß. Zwei Kinder und ein Mann waren getötet worden. Der Täter soll ein Polizist gewesen sein, berichtete "De Telegraaf". Er habe sich dann selbst erschossen.