Postfrau Andrea Bunar liefert ihre Zustellungen mit dem Kahn aus. Quelle: Bernd Settnik/dpa-Zentralbild/dpa

Im Spreewald-Dorf Lehde wird die Post wieder auf dem Wasserweg zugestellt. Postbotin Andrea Bunar verteilte die ersten Briefe und Päckchen. 65 Haushalte steuert die 47-Jährige mit ihrem Post-Kahn in der Sommersaison an, die keine direkte Verbindung zu Straßen in dem Lübbenauer Ortsteil haben.



Im Winter legt die Postbotin die Strecke zu Fuß zurück und überquert kleine Brücken. Die außergewöhnliche Art der Postzustellung in dem brandenburgischen Dorf gibt es laut Post seit mehr als 120 Jahren.