Die Menschen, mit denen die wissenschaftliche Mitarbeiterin gesprochen hat, wollen vor allem in größeren Gruppen aufs Land ziehen und nicht allein - oder nur mit der eigenen Kernfamilie. Meist schließen sich die in der Studie befragten Landlustigen in Gruppen von zehn bis 40 Personen zusammen und wollen gemeinschaftlich ein neues Leben im Dorf beginnen. "In vielen Dörfern stehen große Gebäude wie Schulen, ehemalige landwirtschaftliche Betriebe oder auch ganze Höfe leer, die so revitalisiert werden und das Dorf erhält im Gegenzug die Chance, sich neu zu erfinden und weiterzuentwickeln", weiß Dähner.