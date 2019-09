Der extrem gefährliche Hurrikan "Dorian" stellt in den USA Millionen Menschen auf die Probe - einen davon ganz besonders: Präsident Donald Trump. Ein Regierungschef ist bei solchen Naturkatastrophen in Amerika in vielerlei Hinsicht gefordert: Er muss die Behörden antreiben, alle nötigen Vorbereitungen anzustoßen, er muss Präsenz zeigen und auch Kümmerer-Qualitäten an den Tag legen.