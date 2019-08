Doris von Sayn-Wittgenstein muss die AfD verlassen. Archivbild

Quelle: Markus Scholz/dpa

Die Landesvorsitzende der AfD in Schleswig-Holstein, Doris von Sayn-Wittgenstein, muss die Partei verlassen. Wie ein Parteisprecher mitteilte, gab das Bundesschiedsgericht dem Antrag des Bundesvorstandes auf Parteiausschluss statt.



Der thüringische Verfassungsschutz schätzt den von Sayn-Wittgenstein unterstützen Verein Gedächtnisstätte als rechtsextrem ein. In erster Instanz scheiterte der Bundesvorstand beim Landesschiedsgericht in Schleswig-Holstein mit seinem Parteiausschlussverfahren.