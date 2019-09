Dortmunds Jadon Sancho (l.) in Aktion gegen Bremens Michael Lang am 28.09.2019 in Dortmund

Quelle: reuters

Borussia Dortmund hat in der Fußball-Bundesliga wieder Punkte liegen lassen. Der BVB kam gegen Werder Bremen nicht über ein 2:2 (2:1) hinaus und fiel in der Tabelle auf Platz sieben zurück. Bereits in der Vorwoche hatte der BVB bei Eintracht Frankfurt nur 2:2-Unentschieden gespielt.



Mario Götze (9.Minute), der erstmals in dieser Saison in der Startelf stand, und BVB-Kapitän Marco Reus (41.) erzielten die Dortmunder Tore. Milot Rashica (8.) hatte Bremen zunächst in Führung gebracht, Marco Friedl (55.) gelang der Ausgleich für die Hanseaten, die Tabellenplatz zehn behaupteten.