Jadon Sancho Quelle: reuters

Borussia Dortmund hat seine Siegesserie an der Spitze der Bundesliga nicht aus-bauen können. Gegen Hertha BSC musste sich der BVB am 9.Spieltag nach einem verwandelten Foulelfmeter der Berliner in der Nachspielzeit mit einem 2:2 (1:1) begnügen. Nur noch zwei Punkte hinter der Borussia rangiert der FC Bayern München, der mit 2:1 (1:0) in Mainz gewann.



Auf der anderen Seite der Tabelle kommt Fortuna Düsseldorf immer mehr ins Hintertreffen. Gegen den VfL Wolfsburg verlor der Tabellenletzte im eigenen Stadion mit 0:3 (0:1). Augsburg setzte sich in Hannover mit 2:1 (1:0) durch.