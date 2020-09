Alfons Hörmann beim DOSB-Neujahrsempfang

Quelle: Arne Dedert/dpa

Der Deutsche Olympische Sportbund will sich noch einmal mit dem Kapitel Nationalsozialismus und Sport auseinandersetzen - und nimmt seine Mitgliedsverbände in die Pflicht. Zugleich entschuldigte sich DOSB-Präsident Alfons Hörmann am 75. Jahrestag der Befreiung des deutschen Konzentrationslagers Auschwitz für das zu lange Schweigen des deutschen Sports.



"Wir haben uns zu wenig mit diesem beschämenden Teil unserer Geschichte beschäftigt", sagte der DOSB-Chef beim Neujahrsempfang in Frankfurt.