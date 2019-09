Die Gründungsväter Amerikas haben dies und die Polarisierung schon vorausgesehen. Die New York Times zitiert in diesem Zusammenhang Alexander Hamilton, der 1788 in den Federalist Papers schrieb, dass der Prozess "die Leidenschaften der ganzen Gemeinschaft aufrühren und sie in Gruppen aufspalten wird, mehr oder weniger freundlich oder feindlich dem Beschuldigen gegenüber. (…) In solchen Fällen besteht dann immer die größte Gefahr darin, dass die Entscheidung mehr von der Stärke der jeweiligen Partei abhängt, als von den wirklichen Beweisen für Unschuld oder Schuld."