Händler Peter Tuchman (r) feiert die Kursgewinne der Börse.

Am New Yorker Aktienmarkt ist der Dow Jones Industrial stark gestiegen. Während die deutschen Anleger Weihnachten ohne den Blick auf Kurse genießen konnten, spielten sich an der Wall Street wilde Szenen ab. Beim Ertönen der Schlussglocke zeigte die Kurstafel ein Plus von 4,98 Prozent auf 22.878 Punkte.



Getrieben wurde die Rally von Einzelhandels- und Energiewerten. Offenbar war das Weihnachtsgeschäft so gut wie lange nicht mehr gelaufen. Auch der US-Ölpreis legte um fast zehn Prozent zu.