Junge mit Down-Syndrom Quelle: dpa

Menschen mit Down-Syndrom - auch Trisomie 21 genannt - haben in jeder ihrer Zellen ein Chromosom mehr, nämlich 47 statt 46 Chromosomen. Das Chromosom 21 ist dreifach vorhanden. Der englische Arzt John Langdon Down (1828 - 1896) war der erste, der im Jahr 1866 ausführlich Menschen mit den "klassischen Merkmalen" dieses Syndroms beschrieb und sie als abgrenzbare Einheit, als Syndrom, erkannte.



Alle drei Minuten kommt ein Baby mit Down-Syndrom zur Welt, insgesamt leben weltweit circa fünf Millionen Menschen mit Down-Syndrom, in Deutschland etwa 50.000. Die Häufigkeit des Auftretens ist dabei mit etwa 1 auf 800 Geburten überall gleich.