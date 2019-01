Schulze: Nein. Wenn Kollegen mich fragen, was sie besser machen können, rate ich zu einer digitalen Inventur. Das heißt: Sich mal an einem Sonntag hinsetzen und sich die Mühe machen, alle E-Mail-Adressen zu prüfen, die man im Laufe der Zeit so angelegt hat. Und schauen, wo die E-Mail-Adressen schon überall benutzt wurden. Da kommt so einiges zusammen. Dann sollten neue Passwörter mit einem Passwort-Manager generiert werden und nach Möglichkeit auch die Zwei-Faktor-Authentifizierung eingeschaltet werden, dann kann ein Großteil aller Hacking-Vorfälle verhindert werden - zumindest solange, bis Hacker wieder neue Wege finden.