Leon Draisaitl

Quelle: imago

Die Kanadier gewannen am Donnerstag (Ortszeit) in eigener Halle gegen Ex-Bundestrainer Marco Sturm und die Los Angeles Kings knapp mit 3:2 (2:2, 0:0, 1:0). Draisaitl bereitete das zwischenzeitliche 2:0 durch Alex Chiasson in der 10. Minute vor. Für die Entscheidung zugunsten der Gastgeber sorgte Edmontons Oscar Klefbom (58.). Tobias Rieder musste wegen einer Oberkörperverletzung weiter pausieren.