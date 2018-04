Ein Baby ist an den Folgen eines Hundebisses gestorben. Quelle: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/ZB

Ein sieben Monate alter Junge aus dem südhessischen Bad König ist nach einem Biss des Familienhundes gestorben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilten, biss das Tier das Baby gestern in der Wohnung aus zunächst ungeklärter Ursache in den Kopf. Der 23 Jahre alte Vater hatte sofort die Rettungskräfte verständigt, die den kleinen Jungen in eine Klinik brachten.



Der Vater und die 27 Jahre alte Mutter des Babys stehen unter Schock. Der Hund wurde in ein Tierheim gebracht.