this saturday, june 30, 2018, photo provided by nabaa media, a syrian opposition media outlet, shows people in their vehicles who fled from daraa, gathering near the syria-jordan border. jordan's foreign minister said on monday that he will hold talks with his russian counterpart over the conflict in syria, where the latest government offensive in the country's south has displaced 270,000 people, according to a u.n. officials. (nabaa media, via ap);ap provides access to this third party photo solely to illustrate news reporting or commentary on facts depicted in image; must be used within 14 days from transmission; no archiving; no licensing; mandatory credit; logo must remain intact Quelle: ap

Die heftigen Kämpfe im Süden Syriens haben ein neues Flüchtlingsdrama ausgelöst. In den vergangenen zwei Wochen seien in der von Rebellen kontrollierten Region um die Stadt Daraa mindestens 270.000 Menschen vor Kämpfen und Bomben geflohen, teilte das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR mit.



Die Region an der Grenze zu Jordanien gehört zu den letzten Rebellengebieten. Regierungstruppen hatten mit Hilfe der russischen Luftwaffe eine Offensive begonnen. Jordanien hat seine Grenze geschlossen.