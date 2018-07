Ein Polizist inspiziert das zerstörte Gelände der Fabrik. Quelle: Moises Castillo/AP/dpa

Mindestens 24 Menschen sind bei insgesamt vier Explosionen in einer Feuerwerksfabrik in Mexiko ums Leben gekommen. Weitere 49 wurden bei dem Unglück in der Gemeinde Tultepec verletzt. Unter den Todesopfern sind auch ein Kind und vier Feuerwehrleute.



Die Wucht der Explosionen zerstörte Scheiben in benachbarten Gebäuden, viele Menschen standen unter Schock. Die Schäden betrafen ein rund ein Hektar großes Gebiet. Mexikos Präsident Enrique Pena Nieto kondolierte den Angehörigen der Opfer.