Von Julen gibt es weiterhin kein Lebenszeichen.

Quelle: Daniel Pérez/dpa

Bei der seit zwölf Tagen andauernden Suche nach dem in einem tiefen Brunnenschacht in Spanien vermuteten Julen gibt es Fortschritte: Ein achtköpfiges Team von Bergarbeitern war am Abend nur noch Zentimeter von der Stelle entfernt, an der sich der Zweijährige befinden soll.



Von dort wollten sie ein Loch bohren und mit einer Kamera den Schacht ausleuchten, um Julen aufzuspüren. Allerdings stießen sie vor dem Ziel erneut auf extrem hartes Gestein. Von dem Kind gab es weiterhin kein Lebenszeichen.