In dem Aufnahmezentrum leben etwa 20 Großkatzen. Symbolbild

Quelle: Harald Tittel/dpa

Ein Löwe hat in einem Wildpark im US-Bundesstaat North Carolina eine Praktikantin angegriffen und getötet. Die 22-Jährige hatte erst seit zwei Wochen dort gearbeitet, teilte der Sheriff in Caswell County mit.



Der Vorfall habe sich bei Reinigungsarbeiten ereignet. Es blieb zunächst unklar, wie der Löwe in das Gehege gelangen konnte, während die Frau dort arbeitete. Herbeigerufene Polizisten hätten zunächst versucht, den Löwen zu betäuben. Nachdem das misslang, sei das Tier erschossen worden.