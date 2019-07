Am Ort des Geschehens in Rostock.

Quelle: Stefan Tretropp/dpa

Ein Mann hat in Rostock mit einem Messer auf einen Säugling eingestochen und dem Baby dabei schwerste Verletzungen zugefügt. Das drei Monate alte Kind wurde laut Polizei in der Uniklinik Rostock notoperiert. Ein neun Jahre altes Kind, das auch in der Wohnung gewesen sei, blieb unverletzt. Die 18-jährige Mutter des Babys erlitt einen Schock.



Nach der Tat stürzte sich der 40-Jährige vom Balkon der Wohnung in die Tiefe. Dabei kam er ums Leben. Ein Polizist versuchte vergeblich, ihn zu halten.