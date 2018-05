Bergretter entdeckten den Mann in der 30 Meter tiefen Kluft. Quelle: Unbekannt/POLIZEI Oberösterreich/APA/dpa

Ein Bergsteiger aus Duisburg ist nach einem Sturz in eine Felsspalte am Dachstein in Österreich nach fünf Tagen verletzt geborgen worden. Zuvor war es dem Mann gelungen, einen Notruf aus der 30 Meter tiefen Kluft abzusetzen.



Der 45-Jährige war am 4. November bei schönem Wetter zu einer Tour aufgebrochen und dann durch die Schneedecke in die Spalte gestürzt. Erst am Mittwochabend war es ihm gelungen, einen Notruf zu senden. Bei dem Sturz verletzte er sich an der Schulter und am Sprunggelenk.