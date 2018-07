Die gestorbene Britin kam aus Amesbury. Archivbild Quelle: Yui Mok/PA Wire/dpa

Die vergangene Woche mit einer Nowitschok-Vergiftung ins Krankenhaus eingelieferte Britin ist gestorben. Das teilte Scotland Yard am Sonntagabend mit. Ein Paar aus Amesbury war vor einer Woche in eine Klinik in Salisbury eingeliefert worden.



Die Ermittler gehen davon aus, dass die Frau und ihr Freund versehentlich mit dem Nervengift in Berührung gekommen waren. Vor vier Monaten waren der ehemalige russische Doppelagent Sergej Skripal und seine Tochter nur knapp dem Gift-Tod entkommen.