"Transit"-Regisseur Christian Petzold auf dem roten Teppich. Quelle: Jens Kalaene/dpa

Bei der Berlinale ist mit "Transit" der mit Spannung erwartete erste deutsche Film ins Rennen um die Trophäen gegangen. Regisseur Christian Petzold hat den gleichnamigen autobiografischen Roman von Anna Seghers auf kunstvolle Weise in die Gegenwart versetzt.



Auf der Flucht vor den Nazis nimmt der junge Georg die Identität eines toten Schriftstellers an. In Marseille trifft er eine Frau, die ihren Mann verzweifelt sucht - ausgerechnet jenen Mann, in dessen Rolle Georg geschlüpft ist.