UN: Momentan gelangen keine Hilfsgüter mehr in den Jemen. Quelle: Hani Mohammed/AP/dpa

Die UN hat scharfe Kritik an Saudi-Arabien und dessen Kampf gegen Aufständische im Jemen geübt. Die jüngste Blockade der Flug- und Seehäfen Jemens durch Saudi-Arabien mache das Elend der Zivilbevölkerung untragbar, berichteten UN-Organisationen. Es könnten keinerlei Hilfsgüter für die rund 27 Millionen Einwohner mehr ins Land gebracht werden.



"Wir können diese Blockade nicht akzeptieren", sagte UN-Sprecherin Alessandra Vellucci. Man sei in intensiven Gesprächen mit der Regierung in Riad.