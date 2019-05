Rund eine Million Tier- und Pflanzenarten sind bedroht. Archiv

Quelle: Hotli Simanjuntak/EPA/dpa

Die Menschheit lässt die Natur einem umfassenden Weltbericht zufolge in rasendem Tempo von der Erde verschwinden. Der Vorsitzende des Weltbiodiversitätsrates, Robert Watson, warnte: "Wir erodieren global die eigentliche Basis unserer Volkswirtschaften, Lebensgrundlagen, Nahrungsmittelsicherheit und Lebensqualität."



Von den acht Millionen Tier- und Pflanzenarten weltweit sei rund eine Million bedroht. Das Ausmaß des Artensterbens war in der Geschichte der Menschheit nie so groß wie heute.