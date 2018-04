Die Debatte um eine Reform des Immigrationsgesetzes spaltet seit Monaten den US-Kongress. Der Präsident will seine Mauer und hat bereits Prototypen an der Grenze zu Mexiko bauen lassen. Doch die Demokraten verweigern ihm die Finanzierung des 18-Milliarden-Projekts ohne ein Entgegenkommen bei den sogenannten "Dreamern". So werden Einwanderer bezeichnet, die, wie Franklin, als Minderjährige in die USA kamen, im Gegensatz zu ihm allerdings nicht alleine, sondern mit ihren Eltern.