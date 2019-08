Die Bürgermeister waren im März gewählt worden. Archivbild.

Quelle: Stringer/AP/dpa

Bei Protesten gegen die Entlassung von drei gewählten pro-kurdischen Bürgermeistern in der Türkei sind mindestens 30 Menschen festgenommen worden. Die Polizei habe in Diyarbakir auch Wasserwerfer eingesetzt, meldet die türkische Nachrichtenagentur DHA.



Die Proteste dauern seit Montag an. Die Regierung hatte die Bürgermeister von Diyarbakir, Mardin und Van wegen mutmaßlicher Verbindungen zur verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK des Amtes enthoben und eigene Kandidaten auf die Posten gesetzt.