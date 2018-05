Eine Asylbewerberin sitzt an einem Spielplatz. Quelle: Felix Kästle/dpa

Nur drei Bundesländer haben bislang Interesse bekundet, sich an der Pilotphase für die geplanten Asyl- und Abschiebezentren zu beteiligen. Laut Bundesinnenministerium haben sich Bayern, Hessen und NRW gemeldet. Konkrete Standortzusagen gibt es noch nicht.



Wer nicht als Flüchtling anerkannt wird, soll direkt aus dem Zentrum abgeschoben werden. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will die ersten dieser Einrichtungen bereits im August oder September in Betrieb nehmen.