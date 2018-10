Bei dem Journalisten könnte es sich um einen Redakteur der "Neuen Presse" handeln. Wie die Hannoveraner Tageszeitung am Donnerstag online meldete, wurde der 57-Jährige während seines Urlaubs auf der Mittelmeerinsel am Dienstag von dem Unwetter überrascht. Er sei an jenem Tag im Auto auf dem Weg zum Flughafen von Palma gewesen, um dort eine Bekannte abzuholen. Er sei jedoch nie am Flughafen angekommen, telefonisch sei er seither nicht mehr zu erreichen. Auf dem Weg zum Flughafen der Inselhauptstadt musste der Journlist auch durch den Ort Sant Llorenç des Cardassar fahren, der am schwersten von dem Unwetter betroffen war.