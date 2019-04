Enkelinnen missbraucht: Fünf Jahre Haft für Großvater. Archivbild

Quelle: Stefan Sauer/dpa

Wegen des sexuellen Missbrauchs seiner drei Enkeltöchter ist ein 76-Jähriger vom Landgericht Stralsund zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass sich der Großvater über mehrere Jahre hinweg an den heute neun, zwölf und 14 Jahre alten Mädchen verging.



Die Jüngste war sechs, als die Übergriffe begannen. "Er hat sich aus einem Pool seiner Enkel bedient", umriss der Vorsitzende Richter Olaf Witt in seiner Urteilsbegründung das Vorgehen des Mannes.