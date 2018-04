Olaf Scholz gilt als gesetzt für das Amt des Finanzministers. Quelle: Michael Kappeler/dpa

Die SPD-Spitze will in eine neue Große Koalition je zur Hälfte weibliche und männliche Minister entsenden. Das kündigte der kommissarische SPD-Vorsitzende Olaf Scholz in Berlin an, nachdem die Mitglieder mit rund 66 Prozent für die Annahme des Koalitionsvertrags mit der Union gestimmt hatten.



Die SPD werde sich in den kommenden Tagen wie geplant Zeit für die Aufstellung ihrer Ministerliste nehmen. Scholz selbst gilt als gesetzt für das Amt des Finanzministers und als Vizekanzler.