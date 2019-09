Eine Hebamme führt eine CTG-Untersuchung durch. Archivbild

Quelle: Focke Strangmann/dpa

Ein neues Gutachten bestätigt einen erheblichen Personalmangel und eine hohe Arbeitsbelastung in der Geburtshilfe. Fast die Hälfte der Hebammen in Deutschland muss drei Gebärende gleichzeitig betreuen. Das geht laut "Neuer Osnabrücker Zeitung" aus einem Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags hervor.



Laut Deutschem Hebammenverband betreue eine Hebamme in der Klinik teils sogar fünf oder mehr Frauen gleichzeitig. Die medizinischen Fachgesellschaften empfehlen eine Eins-zu-eins-Betreuung.