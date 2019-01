Nach Angaben von BKA-Präsident Holger Münch war es das siebte Mal seit dem Terroranschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz Ende 2016, dass Ermittler ein islamistisches Attentat in Deutschland vereitelten. Die drei festgenommenen Iraker hätten als anerkannte Flüchtlinge in Deutschland gelebt und subsidiären Flüchtlingsschutz genossen, so Münch. Dieser subsidiäre Schutz greift ein, wenn weder der Flüchtlingsschutz noch die Asylberechtigung gewährt werden können und im Herkunftsland ernsthafter Schaden droht - etwa Folter oder Todesstrafe.



Die Verdächtigen hätten selbst das Ziel ausgegeben, "möglichst viele Menschen" zu töten, sagte er in Berlin. Nach Angaben der Bundesanwaltschaft hatten sich die 23-jährigen Hauptverdächtigen Shahin F. und Hersh F. Ende vergangenen Jahres zu einem Attentat entschlossen. Spätestens Anfang Dezember verschaffte sich einer von beiden im Internet Anleitungen für den Bombenbau und bestellte über eine "Kontaktperson" in Großbritannien eine Zündvorrichtung, deren Auslieferung die dortigen Sicherheitsbehörden aber stoppten.