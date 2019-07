Zum Gedenken an den Putschversuch in der Türkei vor drei Jahren eröffnen in Istanbul und Ankara zwei Museen. Nach Medienberichten werden die Abläufe des Putschversuchs vom 15. Juli 2016 auch durch Fotografien und Videoinstallationen dargestellt. In Istanbul seien auch persönliche Gegenstände der Opfer ausgestellt.



Bei dem Umsturzversuch kamen mehr als 200 Menschen ums Leben. Präsident Recep Tayyip Erdogan macht den in den USA lebenden islamischen Prediger Fethullah Gülen verantwortlich.