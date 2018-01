Gleich drei Jugendliche starben bei Spritztouren in der Nacht. Quelle: Friso Gentsch/dpa

Bei unerlaubten Autotouren sind in der Nacht in Niedersachsen nach Polizeiberichten drei Jugendliche ums Leben gekommen. Im ostfriesischen Westrhauderfehn stürzte ein mit zwei 14 und 15-Jährigen besetztes Auto in einen Kanal. Die beiden Jungen konnten nur noch tot geborgen werden.



Im Kreis Rotenburg hatte sich ein 17-Jähriger ebenfalls unerlaubt das Auto seiner Eltern genommen und kollidierte in Visselhövede mit einem abgestellten Kran-Wagen. Der Junge erlag seinen Verletzungen.